Mehmet Ali Öngören son yolculuğuna uğurlandı

Aslen Yedikonuk köyü doğumlu olup uzun yıllardır Mehmetçik köyünde ikamet eden emekli okul müdürü Mehmet Ali Öngören dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir hastanede tedavi gören Öngören’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.

Mehmet Ali Öngören’in cenazesi bugün kılınan öğle namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedildi.

Öngören’in kızı Ebru Öngören Meren babasının vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ve aniden ellerin soğudu...

Öylece hayatımdan çıkıp gittin...

Canım çok yanıyor...

Kurtaramadık seni baba....

Nur içinde yat baba...

Seni çok özleyeceğim...

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07/12/2021 14:24