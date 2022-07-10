Mehmet Ali Talat Covid-19'a yakalandı
Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Covid-19'a yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
10/07/2022
2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Covid-19'a yakalandığını sosyal medyadan duyurdu. Mehmet Ali Talat, bayram ziyaretlerine başlamadan önce dün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Talat'nın paylaşımı şöyle:
En sıkıntılı varyantlarını atlattıktan sonra bayram ziyaretlerine başlamadan Cumartesi yaptırdığım test covid pozitif çıktı. Görünüşte hafif semptomlarla atlatacağım. Kısacası bu bayram, bayramlaşmalar telefonla olacak... Herkese iyi bayramlar, sağlıklı günler dilerim.