Mehmet Ali Yiğit aranıyor

Boğaziçi sakinlerinden Mehmetali Yiğit'in 14 Ocak tarihinden beri kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Yiğit'ten haber alanların 0533 835 7653 numaralı telefona ulaşması rica edildi.

Emine Yiğit tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“BOĞAZİÇİ (LAPATOS) SAKİNLERİNDEN

ABİM MEHMET ALİ YİĞİT 14 OCAK TARİHİ İTİBARİ İLE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAKLA BİRLİKTE KAYBOLMUŞTUR. HAYATINDAN ENDİŞE ETMEKTEYİZ GÖREN DUYAN HER KİM OLURSA LÜTFEN BİZİMLE YA DA EN YAKIN POLİS KARAKOLUNA BİLDİRİLMESİ RİCA OLUNUR.

İLETİŞİM NO: 05338357653 ”

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16/01/2022 09:21