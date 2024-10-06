Mehmet Alkış bu kez milletvekillerine saldırdı…

Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Darp, Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavrı Hareket” suçlarından tutuklanan Mehmet Alkış mahkemeye çıkarıldı.

CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’ya bağırıp, Barçın’ı iterek darp eden zanlı hakkındaki olguları polis memuru Nevzat Gün aktardı.

Polis, 05.10.2024 tarihinde saat 11:20 raddelerinde Lefkoşa Surlar içinde, zanlının kullanımında bulunan RH 308 plakalı Suzuki Alto marka araç ile trafiğe kapalı olan Arasta sokağa girip konu yerin trafiğe kapalı olduğu hususunda kendisini uyaran Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yapmakta olduğu “Barış Etkinliği” adı altında düzenlenen toplantıya katılan Devrim Barçın'a hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “nedir sizden çektiğimiz adammısınız lan toplandınız burda çok oluyorsunuz artık” diyerek rahatsızlık yapıp uygunsuz tavr-i harekete bulunduktan sonra her iki eli ile göğsünden ittirmek suretiyle darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının Ürün Solyalı'ya da hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “nedir sizden çektiğimiz adamısınız lan siz” demek suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının ifadesi alınmak üzere götürüldüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği sorgu odası içerisinde sorgulandığı sırada vardiya sorumlusu olan polis çavuşuna hitaben makul mazereti olmaksızın yüksek sesle “Ben ne suç işledim be, ben 4 yıl hapis yattım” diye bağırarak rahatsızlık yapıp her iki eli ile tahkikat masasına vurarak uygunsuz tavri harekette bulunduğunu belirtti. Polis zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalkmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, olaydan önceki gece söz konusu yerde içtiğini, sarhoş olup ayakkabılarını kaybettiğini, olay günü ise ayakkabılarının orada olup olmadığına bakmak için gittiğini, o sözleri safr etmediğini ve milletvekillerini tanımadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğullari zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mehmet Alkış, daha önce yine benzer suçlarda defa defa yargıç huzuruna çıkartılmıştı.