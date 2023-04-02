Mehmet Alptürk anı Rallisini Haskasap-Mulla ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna başladı.

Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu eski rallicilerden, merhum Mehmet Alptürk anısına Dikmen/Lavinium etabında ikincisi yapılan Sprint Rallisi ile açtı.

Fina Sponsorluğunda yapılan yarış ayrıca; Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirildi. 16 ekibin start aldığı yarışta büyük çekişme yaşandı. 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden sabah saatlerinde yapılan seremoni ile başladı. Ardından ekipler Dikmen yolu üzerinde hazırlanan Lavinium etabını biri antrenman olmak üzere üçer kez geçtiler ve etabın en iyi derecesini elde etmeye çalıştılar. İki etapta da ilk iki değişmedi ve NEU Drift Racing Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi 4 dakika 21.542 saniyelik dereceleri ile günün birincisi olmayı başardılar. Goodyear Racing Team’den, Ford Fiesta S2000 ile yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ise 4 dakika 25,650 saniyelik dereceleri ile ikinciliği almayı başaran ekipti. Bu ikili ayrıca Sınıf 2’de de ilk iki sırayı aldılar. Üçüncülük yarışı iki kardeşin arasında geçti. Birbirlerine çok yakın dereceler elde eden Bilgimer Rally Team ekipleri Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ve Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikililerinden Selen-Ali Burhan ikilisi üçüncülüğü almayı başardı. Sadık ve kızı Buse ise sadece 0,412 saniye farkla dördüncü oldu. Bu iki ekip ayrıca Sınıf 1’de de ilk ikiyi oluşturdular. Genel klasman beşincisi ve Sınıf N birincisi ise İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisi oldu. Sınıf N ikincisi Stage Cars Rally Team ekibi Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi olurken, Sınıf N üçüncüsü Zaim Kömürleri Rally Team ekibi Önder Zaim-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi oldu. Sınıf 1 üçüncüsü ise Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi oldu. Sınıf T2’de yarışan Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak ikilisi ise Sınıf R’de yarışan Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisini genel klasmanda saniyenin 5’te 1’i ayırırken, iki ekip de kendi sınıflarında birincilik kupalarını almaya hak kazandılar. Sınıf 3’te ise şeytanın bacağını kıran Karaduman Rally Team ekibi Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi günün birincisi oldu. İlk kez start alan Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi ise günün Sınıf 3 ikincisi oldu.

Şampiyon Melekler Ralli Kupası’na da puan verecek

2021 sezonunda merhum Ayer Argün anısına “Ayer Argün 2021 Ralli Kupası”, 2022 de ise Merhum Ahmet Kişmir anısına “Ahmet Kişmir 2022 Ralli Kupası” olarak gerçekleştirilen mahalli kupasının adı bu sezon “Şampiyon Melekler 2023 Ralli Kupası” olacak. Sınıf 2 hariç tüm otomobillerin yarıştığı ralli kupası bu sezon, şubat ayında Adıyaman’da yaşanan depremde kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizin adını yaşatmak için yapılacak. Bu kupada günün birincisi Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi, ikincisi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi ve üçüncüsü İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisi oldu.

Osman Palabıyık Özel Ödülü

Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz eski rallicilerden Osman Palabıyık anısına her yarışta yarışın özel ödülü verileceğini açıklayan kurum yönetimi bu yarışta Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisine bu ödülü layık gördü. Günün genç pilot kupası Hüseyin Yarkıner’in olurken, Kadın Co-pilotlarda birincilik kupası Buse Bilgimer’in, ikincilik kupası ise Hande Kufi’nin oldu. Etabın tamamlanmasının ardından Lefkoşa Fina önünde yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Dereceye girenlere kupalarını Fina direktörlerinden Cevdet Alptürk, Yağmur Alptürk ve Yeşim Alptürk ile Mehmet Alptürk’ün ailesi takdim etti. 2.Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi, 2023 Basel Holding Sprint Şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, 2023 Basel Holding Ralli Şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek.

Dereceler:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 5 NEU DRIFT RACING TEAM Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 04:21.542 2 1 GOODYEAR RACING TEAM Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 04:25.650 3 7 BİLGİMER RALLY TEAM Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer EVO VI 1 04:27.085 4 2 BİLGİMER RALLY TEAM Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO VIII 1 04:27.497 5 12 İbrahim Yolcu Argün Hande Kufi Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:36.323 6 4 STAGE CARS RALLY TEAM Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:38.714 7 9 GOODYEAR RACING TEAM Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer EVO X 1 04:39.320 8 11 ZAİM KÖMÜRLERİ RALLY TEAM Önder Zaim Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:40.434 9 8 GOODYEAR RACING TEAM Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:46.134 10 10 BİLGİMER RALLY TEAM Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer EVO VI 1 04:49.472 11 19 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T2 04:52.029 12 20 GOODYEAR RACING TEAM Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş Can-am Maverick R 04:52.289 13 15 KARADUMAN RALLY TEAM Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 GTI 3 05:17.583 14 18 Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3 05:17.971 15 14 Serhan Tan Ömer Topçu Mitsubishi Lancer EVO IX N Bitiremedi 16 3 KIBRIS ONLINE RALLY TEAM Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer EVO X R4 2 Start Almadı

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02/04/2023 18:24