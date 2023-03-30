Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi

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30/03/2023

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Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi

               Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otombil Kulübü, 2023 yılının ilk faaliyetini 15 Nisan’da Lefkoşa Zahra Sokak’ta yapılacak sergi ile gerçekleştiriyor. Motor sporlorına uzun yıllar hizmet vermiş merhum Mehmet Alptürk anısına gerçekleştirilecek olan “Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi” saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

               Kuzey Kıbrıs’ta daha önce bir çok kez motor sporlarına ev sahipliği yapan Zahra Sokak’ta ilk kez bir Klasik Otomobil etkinliği gerçekleştiriliyor. Etkinlikte ayrıca ülkemizin sevilen sanatçılarından  Eril Cambaz da bir konser verecektir.

               Ülkemizin her kesiminden klasik araçların katılacağı sergide katılımcılar ve ziyaretçiler herhangi bir ücret ödemeyecekir.

              

30/03/2023 11:35
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TAGS: Mehmet Alptürk, Klasik ve Spor Araçlar Sergisi
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