Mehmet Altın'ın sakatlık kabusu

Yonpaş Dumlupınar'ın yıldız futbolcusu Mehmet Altın bu sezon ikinci kez uzun süreli sakatlık şanssızlığı yaşadı.

Ligin ilk haftasında Cihangir maçında adale yırtığı sakatlığı yaşayan ve 5 hafta takımdan ayrı kalan Altın, sahalara geçtiğimiz hafta M. A. Yeşilova maçıyla döndü.

Oyuna 2.yarıda giren ve sahada18 dakika kalabilen, gol da atan Mehmet sakatlık şoku yaşadı.

Golcü oyuncunun tetkiklerinde kas içindeki doku zarında hasar tespit edildiği ve 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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12/11/2022 10:19