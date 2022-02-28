Mehmet Altıntaş tutuklu yargılanacak

Aleyhinde bina açma ve hırsızlık suçundan 6 sabıkası ve 2021 yılında ikametgahtan hırsızlık suçundan askıda bulunan bir davasından teminatla serbest kalan Mehmet Altıntaş uslanmak yerine yine hırsızlık suçu işlemeye devam edince bu sefer tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zanlı bugün “araç içerisinden sirkat” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 15 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere polis memuru Mustafa Çebi ’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 23.02.22 tarihinde saat 14.20 raddelerinde Gazimağusa’ da park halindeki bir araç içerisinde F.B ve O.U isimli şahıslara ait toplam değerleri 605 T.L olan 1 adet sırt çantası, 1 adet yelek, 1 adet cüzdan, 1 çift eldiven ve 75 gr tütün sirkat ettiğini söyledi. Kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklanan zanlının 25.02.22 tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten tanık, zanlının polise verdiği gönüllü ifadesinde ve kendisine okunan yazılı davasında işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi.

Zanlının 2009, 2010 ve 2011 yılları içerisinde bina açma ve sirkat suçlarından mahkum olup sabıka kaydı aldığını, 2021 yılında ise işlemiş olduğu ikametgahtan sirkat suçu ile ilgili teminata bağlandığını ve davasının halen askıda olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlının serbest kalması halinde benzeri suçları işlemeye devam edeceğine vurgu yaptıktan sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 15 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Özge Uğraşın, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 15 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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28/02/2022 16:31