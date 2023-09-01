Mehmet Aslantuğ'dan 'yeni aşk' açıklaması

Mayıs ayında 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'un adı bir kez daha aşk haberleriyle gündeme geldi. Aslantuğ iddialara sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi.

'Yine hiç tanımadığım bir kadın' diyen Aslantuğ, sayfasında şu notu paylaştı:

"Ne aşk adamıymışım be!.. Gülsem mi ağlasam mı kestiremiyorum. Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde haber!

Neden arayıp sormuyorsunuz kardeşim? Sonra da niye açıklama ihtiyacı duyuyorsun diyorlar!

Nedir bu? Nasıl bir iş ahlakı? Arasanıza, sorsanıza?…"

'BOŞANMAYI BEN İSTEMEDİM'

Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz hafta da Instagram sayfasında uzun bir video yayınlamış ve boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığını söylemişti.