Yeni Doğuş Partisi’nin kurucusu Mehmet Bakır hayatını kaybetti.

Yeniden Doğuş Partisi genel başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Bakır'ın vefat ettiğini duyurdu.

Mehmet Bakır'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Mormenekşe kabristanlığına defnedilecek

Erhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

Yeni Doğuş Partisinin Kurucusu, Yeniden Doğuş Partisinin ise amansız savunucusu Koca Reisimiz Mehmet Bakır'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Başta Ali Bakır ve ailesi olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı, merhuma Allahtan rahmet diliyorum.

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03/01/2023 15:57