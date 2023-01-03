Mehmet Bakır hayatını kaybetti

Yeni Doğuş Partisi’nin kurucusu Mehmet Bakır hayatını kaybetti.

ads ads ads ads
03/01/2023

ads
Mehmet Bakır hayatını kaybetti

Yeni Doğuş Partisi’nin kurucusu Mehmet Bakır hayatını kaybetti.

Yeniden Doğuş Partisi genel başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Bakır'ın vefat ettiğini duyurdu.

Mehmet Bakır'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Mormenekşe kabristanlığına defnedilecek

Erhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

Yeni Doğuş Partisinin Kurucusu, Yeniden Doğuş Partisinin ise amansız savunucusu Koca Reisimiz Mehmet Bakır'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Başta Ali Bakır ve ailesi olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı, merhuma Allahtan rahmet diliyorum.

 

03/01/2023 15:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Mehmet Bakır
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.