Mehmet Bolkan görevden alındı

Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan yönetim kurulu toplantısı sonrası görevinden alındı.

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28/08/2021

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Mehmet Bolkan görevden alındı

Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan yönetim kurulu toplantısı sonrası görevinden alındı.
 Kızılcahamam kampından dönen ve yeni sezon çalışmalarına devam eden Ocak'ta hareketli saatler yaşandı. Ahmet Arslan başkanlığında az önce sona eren yönetim kurulu toplantısında Mehmet Bolkan ile yardımcısı Bayram Dağgül'ün görevlerinden alındığı açıklandı. Fikir ayrılıklarının yaşandığı, sorunların aşılması konusunda çözüm üretilemediğini belirten TOL Başkanı Ahmet Arslan Pazartesi gününe kadar yeni teknik heyeti belirleyeceklerini söyledi.

28/08/2021 13:28
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TAGS: Mehmet Bolkan
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