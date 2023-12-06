Mehmet Büyükekşi'nin ihracı için dilekçe

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda divan kurulu üyeleri, gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Üyelerin çoğunluğu Fenerbahçe ile yapılacak Turkcell Süper Kupa mücadelesinin Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmamasına tepki gösterdi.

Toplantıda söz alan eski yöneticilerden Sedat Doğan, kupa maçının Türkiye'de oynanmasını talep ederek, "Bu maçın Suudi Arabistan'da oynanmasına razı değiliz. Galatasaraylı hiçbir zorbalığa ve dayatmaya boyun eğmedi. Şimdi de eğmez. Galatasaray Kulübü, bu maçı ya burada oynar ya burada oynar. Bunun başka yolu yok. Milli bir konuda herkes kırmızı-beyazdır. Tüm kulüpler aynı şeyi düşünüyor. Hukuksuz olarak yapılan bu konuda sadece camianız değil tüm Türkiye arkanızda. Bu işin gereğini lütfen yapın. Biz para pul istemiyoruz. Bu maçın biletlerinin yüzde 10'unu, 20'sini Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edin. O geliri de istemiyoruz. Bu maç, milli birliğimizin sembolü haline gelsin. Tıp çalışanları, öğretmenler, şehit yakınları, gaziler bedava bir şekilde bu maçı izlesin. Kupayı da Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı versin. Biz devletimize veya devleti yönetenlere karşı bir şey yapmıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü genel kurul üyesi olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi eleştiren Doğan, "Bu konuyla ilgili Sayın Başkan (Dursun Özbek) basında birçok açıklama yaptı. Bunların tamamını Mehmet Büyükekşi yalanladı. Ben bunu kabul etmiyorum. Hiçbir Galatasaray üyesi, Galatasaray Başkanı'na 'yalancı' diyemez. Bizim içimizde olan hiç kimse, Türk milletinin haklı taleplerini görmezden gelemez. 11 Aralık'a kadar süre veriyoruz. Başkanımıza yaptığı yalanlamalarını geri almadığı sürece ve bu maçı Türkiye'de oynatma kararı almazsa, bu kişinin isminin bu kulüpte, bu kadar namuslu, şerefli ve vatansever kişilerle aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sedat Doğan, Büyükekşi'nin kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili disiplin kuruluna verilecek dilekçeyi divan kurulu başkanlığına teslim etti.

11 milyarlık borç tartışması

Divan kurulu üyesi Serol Acarkan'ın kulübün mali durumuyla ilgili yaptığı konuşmaya başkan Dursun Özbek ile yöneticiler tepki gösterdi.

Kulübün yönetim şekliyle ilgili endişeleri olduğunu dile getiren Acarkan, borcun arttığını hatırlatarak Riva ve Mecidiyeköy projelerini eleştirdi.

Başkan Dursun Özbek'in borcu kapatma vaadiyle ilgili, "Bu borç hiçbir zaman sıfırlanmayacak. Bu mümkün değil." diyen Acarkan, "Türkiye'deki kulüpleri borçsuz yönetmek imkansız. Projelerin yönetimiyle alakalı en büyük endişem, hepsinin aynı anda başlaması ve Türkiye konjonktürü düşünülmeden sahaya sürülmesi. Bütün kartlarımızı masaya koyduk. Türkiye'nin ekonomik gerçekleri var. Bunu dikkate almadık. Riva, Galatasaray'ın kurtuluş reçetesiydi. Bunun için yetkiyi verdik. Sonuç ortada. Elde edilen 170 milyon dolarlık gelire rağmen Galatasaray'ın borcu bugün 11 milyar lira." ifadelerini kullandı.

Borcu "11 milyar lira" olarak söyleyen Acarkan'a yöneticiler ve bazı divan kurulu üyeleri itiraz etti.

Bu sırada ikinci başkan Metin Öztürk ayağa kalkarak, "Halka açık bir şirketin borcu 11 milyar dendiği zaman bu şirket dibe vurur. Bu kulübün borcu 2,7 milyar lira." dedi. Acarkan'dan sözlerini geri almasını isteyen Öztürk, "Suç işliyorsunuz." diye seslendi.

Başkan Özbek'ten birlik çağrısı

Serol Acarkan'ın sözlerinden sonra kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Şeffaf bir yönetim sergilediklerini aktaran Özbek, "Serol beyin söyledikleri beni üzdü. Seçim döneminde veya seçildikten sonra projelerimizi anlatırken hep Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkacağımızı ifade ettim. Galatasaray bu borç yükünü taşıyamaz. Bunun altından kalkmak için bunu başaracağımıza inanmak gerek. Biz bu konuya inandık. Riva, 170 milyon dolar para kasaya koydu. Buna ek 3 milyar liralık gayrimenkul stoku mevcut. Divan üyesi arkadaşlarımızın Galatasaray'ı yaşaması lazım. Ekonomik koşullar ve sahadaki rekabette en zor dönemlerden geçiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan tek şey birlik ve beraberlik. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozucu her türlü hareketten sakınalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine ve yönetimine inananlardan alkış isteyen Özbek'e üyelerin çoğunluğu destek verdi.