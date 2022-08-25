Mehmet Çakıcı: TKP- TDP Birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamaya geldik

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP-TDP Birleşme çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Mehmet Çakıcı yaptığı açıklamada, “TKP-TDP Birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamaya geldik toplum bizden birleşme bekliyor, güçlü bir sosyal demokrat sol bir duruş bekliyor” ifadelerini kullandı.

Çakıcı’nın açıklaması şöyle:

“Yıllar sonra TDP Parti Merkezi'nden artık güler yüzle çıkıyoruz. Benim için de çok duygusal ve anlamlı.. TKP - TDP Birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamaya geldik. Toplum bizden birleşme bekliyor. Güçlü bir sosyal demokrat sol bir duruş bekliyor. Uzun zamandır bunu söylüyorum. TDP içindeki Mine Atlı başkanlığındaki yeni ekip de inançlı ve dinamik...TKP deki arkadaşlarla da birleştiğinde de toplumun yeni umudu olacaktır. Biz de bugünkü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Umut her zaman vardır. Yurdumuzdan vazgeçmeyiz...”

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25/08/2022 19:39