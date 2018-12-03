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Mehmet Çangar korkuttu

Ülkemizin önde gelen iş insanlarından Mehmet Çangar dün rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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03/12/2018

Mehmet Çangar korkuttu

 

Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, Çangar’ın dün öğle saatlerinde yüksek tansiyon şikayeti ile gittiği hastanede ilk olarak tetkiklerinin yapıldığını ve tansiyonunun düşürüldüğünü dile getirdi.

Çangar’ın sağlık durumu ile ilgili basına bilgi veren Dr. Vaiz  “hastayı tetkikler sonrasında 24 saat kontrol altında izleme kararı aldık. Büyük ihtimal ile bir veya iki gün içerisinde taburcu olacak. Durumu iyi” açıklamasında bulundu.

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TAGS: mehmet çangar
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