Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise'nin yüzüğü görüldü

Hadise, önceki akşam iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Ünlü şarkıcı, dün ise kardeşi Derya Açıkgöz’le Fashion Week İstanbul kapsamında Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Nihan Peker defilesini izledi.

ads ads ads
17/03/2022

ads
ads
ads
Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise'nin yüzüğü görüldü

Kardeşi Derya Açıkgöz ile Çırağan Sarayı’nda defile izleyen Hadise, basın mensuplarının nişan töreni hakkındaki sorularını cevapsız bıraktı.

"BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ"
Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; parmağındaki alyans ve pırlanta yüzüğünü gizlemeye çalışan şarkıcı, “Arkadaşlar bugün çok sevdiğim Nihan’ın defilesine geldik. Hepinize teşekkür ederim. Başka zaman konuşuruz” dedi.

3 MİLYON TL'LİK YÜZÜK
Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

İş insanı önceki akşam babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise’nin Göktürk’teki evine gidip ünlü popçuyu anne Gülnihal Açıkgöz’den istedi. Ünlü çift, nişan töreninde tüm gelenekleri yerine getirdi.

17/03/2022 09:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Mehmet Dinçerler, Hadise’
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.