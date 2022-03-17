Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise'nin yüzüğü görüldü

Kardeşi Derya Açıkgöz ile Çırağan Sarayı’nda defile izleyen Hadise, basın mensuplarının nişan töreni hakkındaki sorularını cevapsız bıraktı.

"BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ"

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; parmağındaki alyans ve pırlanta yüzüğünü gizlemeye çalışan şarkıcı, “Arkadaşlar bugün çok sevdiğim Nihan’ın defilesine geldik. Hepinize teşekkür ederim. Başka zaman konuşuruz” dedi.

3 MİLYON TL'LİK YÜZÜK

Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

İş insanı önceki akşam babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise’nin Göktürk’teki evine gidip ünlü popçuyu anne Gülnihal Açıkgöz’den istedi. Ünlü çift, nişan töreninde tüm gelenekleri yerine getirdi.

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17/03/2022 09:15