Mehmet Dinçerler sosyal medya hesabını geri açtı

Birlikteliklerinin ilk döneminde sık sık kameralara mutluluk pozları veren ve sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi’nde açtığı boşanma davasının dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

Mehmet Dinçerler evlendikten kısa süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Bu davranışlar zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sessizliğini bozan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" demişti.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Bunun ardından; "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum" açıklamasını yapan Mehmet Dinçerler, kısa süre sonra sosyal medya hesabını kapatmıştı.

TATİLE RODOS'A GİTTİ

Ünlü şarkıcının boşanma davası açtıktan sonra Riva’daki evinden ayrıldığı haberlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Hadise'nin önceki gün Instagram’dan paylaştığı kare ile evlendikten sonra taşındığı villada olduğu görüldü. Dinçerler’in evden ayrıldığı ve moral depolamak için Rodos’ta tatil yaptığı öğrenildi.

HESABINI AKTİF HALE GETİRDİ

Tatil yaparak moral depolayan Dinçerler, geçtiğimiz hafta kapattığı Instagram hesabını yeniden açtı.Dinçerler'in iş hayatına yönelik paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.

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27/09/2022 10:25