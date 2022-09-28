Mehmet Dinçerler, eşi Hadise'nin bir konser sırasında ağlamasıyla başlayan evlilik krizi sonrasında kayıplara karışmıştı.

Olaylı bir ayrılık yaşayan Mehmet Dinçerler bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Ünlü isimle ilgili magazin gündemini sarsacak yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Hadise'nin boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi.

MEHMET DİNÇERLER İLE ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU AŞK MI YAŞIYOR?

Görüntülerin ardından, Rodos'ta tatil yapan Mehmet Dinçerler'in, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. YouTube'da yayınlanan Beyaz Magazin programının özel haberine göre; Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'yla önce arkadaş ortamında vakit geçiren Dinçerler daha sonra baş başa vakit geçirdi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.

Zehra Çilingiroğlu, bir süre önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamış, çift daha sonra birlikteliklerine son vermişti. Alaattin Kadayıfçıoğlu, ayrılığın ardından Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural ile birliktelik yaşamaya başlamıştı

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28/09/2022 09:11