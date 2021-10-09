Mehmet Dinçerler'den 'istenmeyen gelin Hadise' iddiasına yanıt

Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu sene 16’ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul fuarına katıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, fuarı beğendiğini belirterek, “Mehmet de ben de sanata meraklıyız” dedi.

Konser maratonu sorulan Hadise, İstanbul Fişekhane’de vereceği konser öncesi çok heyecanlı olduğunu d,le getirip, “Çok mutluyum ve heyecanlıyım, sahneyi seviyorum biliyorsunuz, seyircimi özledim” şeklinde konuştu.

"BEN DE ANNE OLMAK İSTERİM"

Kıbrıs konserinde çocuk özlemini dile getiren Hadise’ye, sevgilisinden evlilik teklifi alıp almadığı da soruldu. “Böyle haberler hep çıkıyor. Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki" yanıtı geldi.

Mehmet Dinçerler’in ailesinin kendisini istemediği yönündeki sorulara ise iş insanı gülerek müdahale etti ve “Yeteri kadar cevap verdik, teşekkürler” sözleriyle röportajı bitirdi.

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09/10/2021 13:26