Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu!

Mehmet Dinçlerler'e; Hadise ile boşanma süresinde kendisine sosyal medyada gösterilen tepkiler, düğün takıları ve ayrılık kararı aldıktan sonra sadece evdeki robot süpürgeyi ve ünlü şarkıcıyı isterkenki gümüş tepsiyi aldığı iddiaları hatırlatıldı.

CEVAPSIZ SORULAR!

Basın mensuplarına cevap vermemeyi tercih eden 34 yaşındaki iş insanı, arkadaşı ile beraber mekanın önüne sıfır yanaştırdıkları arabasına binerek gözlerden kayboldu.

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07/10/2022 10:03