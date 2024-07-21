Mehmet Doğu cezaevi̇nde hayatını kaybetti
21/07/2024
Ergün Yahat
Mehmet Doğu cezaevi̇nde hayatını kaybetti. Cinayetten hüküm giyen Mehmet Doğu, 2018 yılında Alsancak’ta eşi Meryem Doğu ile birlikte planladığı cinayette Memduh Ulugun’ü bıçaklayarak öldürmüştü. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan çift 2019 yılında müebbet hapis cezasına mahkûm edilmisti. Doğu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye şu şekilde;
"21.07.2024 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Mehmet DOĞU (E-45), rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir."21/07/2024 11:37