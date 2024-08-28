Mehmet Dursun göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
28/08/2024
Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek Pazar günü hayata gözlerini yuman Mehmet Dursun bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Dursun Kaplıca Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınank cenaze namazının ardından Kaplıca mezarlığına defnedildi.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda uzun yıllar görev yapan ve bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen Mehmet Dursun son yolculuğuna uğrulandı.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, ailesi ve sevenleri katıldı.
51 yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Dursun evli ve 3 çocuk babasıydı.28/08/2024 21:04