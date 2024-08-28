Mehmet Dursun göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

ads ads ads ads
28/08/2024

ads
Mehmet Dursun göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek Pazar günü hayata gözlerini yuman Mehmet Dursun bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Dursun Kaplıca Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınank cenaze namazının ardından Kaplıca mezarlığına defnedildi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda uzun yıllar görev yapan ve bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen Mehmet Dursun son yolculuğuna uğrulandı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, ailesi ve sevenleri katıldı.

51 yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Dursun evli ve 3 çocuk babasıydı.

28/08/2024 21:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Mehmet Dursun göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.