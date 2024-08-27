Mehmet Dursun yarın son yolculuğuna uğurlanacak

51 yaşındaki Mehmet Dursun, Burkitt Lenfoma tedavisi için Almanya'ya gitmeyi planlıyordu. Ancak Dursun, ne yazık ki yaşama tutunamayarak 25 Ağustos'ta İsrail'de hayata veda etti.

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27/08/2024

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Mehmet Dursun yarın son yolculuğuna uğurlanacak

 

 

Geçtiğimiz Aralık ayında Burkitt Lenfoma teşhisi konulan ve tedavi süreci için "Yaşam Destekçileri Kampanyası" düzenlenen 51 yaşındaki Mehmet Dursun'un cenaze  töreni yarın yapılacak.

BRTK Selvilitepe Verici Merkezi'nde teknisyen olarak görev yapan ve çevresinde çok sevilen biri olan Dursun için düzenlenen kampanya kapsamında çeşitli konserler ve etkinlikler gerçekleştirilmişti. 

Mehmet Dursun, tedavi için Almanya'ya gitmeyi planlıyordu ancak yaşama tutunamayarak 25 Ağustos'ta İsrail'de hayatını kaybetti. Cenazesi, yarın 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü Kaplıca Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecek.

27/08/2024 10:34
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TAGS: Mehmet Dursun
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