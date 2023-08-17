Mehmet Erol Muvali hakkında yasal işlem başlatıldı

Dipkarpaz’da Zaferburnu’nda bulunan Apostolos Andreas Manastırı'nda, görevli papazın yanına giderek Kelime-i Şahadet getiren ve bu olayı cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada servis eden şahıs hakkında polis yasal işlem başlattığını açıkladı.

Polis Basın Bültenine göre, olay şöyle gerçekleşti:

“Dipkarpaz’da Zaferburnu mevkiinde bulunan Apostolos Andreas kilisesinde, M.E.(E-43), kilise içerisinde görevli papazın yanına giderek kelime-i şahadet getirdiği sırada, yaptığı bu olayı tasarrufundaki cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada servis etmiştir.

Bahse konu şahıs Polis Karakoluna celp edilerek mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı hareket suçlarından aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”