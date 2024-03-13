Mehmet Eziç’in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

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13/03/2024

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Mehmet Eziç’in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müjdat BALKAN işinsanı Mehmet Eziç'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 

Açıklama şöyle:

Bugün öğle saatlerinde kalp krizi nedeni ile koroner anjiyografisi yapılan Mehmet Eziç, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, acil olarak, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Op. Dr. Aşkın Pekbay tarafından ameliyata alınmıştır. Başarılı koroner by-pass ameliyatından sonra Mehmet Eziç’in, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavisi ve takibi devam etmektedir. 

13/03/2024 16:51
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TAGS: Mehmet Eziç
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