İsias Otel davasının altıncı duruşması, Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

İsias Otel'in sahiplerinden Mehmet Fatih Bozkurt , İsias Otel’in yıkılmasında ve 72 kişinin hayatını kaybetmesinde herhangi bir hatası ve kusuru olmadığı söyledi.

Bozkurt, “Bu da bizim bir sınavımızmış. Kaçtı diyorlar. Ben yeşil pasaport sahibiyim. Suçlu olduğuma inanıp kaçacak olsam pasaportumu ailemi yanıma alırdım. Haklı olduğun davadan kaçmadan. Suçsuzum. Aleyhime olan her şeyi reddediyorum.” dedi.

Mehmet Fatih Bozkurt Mahkemeden beraatını talep etti.