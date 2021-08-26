Mehmet Günsay U9 Turnuvasıyla anılıyor

K.Kaymaklı Kulübü Mehmet Günsay 9 yaşaltı anı turnuvası düzenliyor.

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26/08/2021

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Mehmet Günsay U9 Turnuvasıyla anılıyor

Küçük Kaymaklı Kulübü Mehmet Günsay 9 yaşaltı anı turnuvası düzenliyor. 28 Ağustos Cumartesi günü Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda saat 16.50'de başlayacak organizasyona K.Kaymaklı, Çetinkaya, Göçmenköy ve Değirmenlik U9 takımları katılacak.

Küçük Kaymaklı’da bir dönem kaleci olarak görev alan Mehmet Günsay, uzun yıllar yönetici olarak da takıma hizmet etti. 
Günsay, amansız bir hastalığa yenilirken, son ana kadar tribünlerde Küçük Kaymaklı’nın en ateşli taraftarı olarak yer aldı.

26/08/2021 13:15
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TAGS: Mehmet Günsay U9 Turnuvası, haber, futbol
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