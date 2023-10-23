Mehmet Gürtunç trafik kazasında hayatını kaybetti

Girne - Alsancak Çevre Yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada 79 yaşındaki Mehmet Gürtunç hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre saat 07:10 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde bulunan Eziç Dörtyol trafik ışıklarında, Mehmet GÜRTUNÇ'un (E-79) kullandığı MK 606 plakalı araç ile o esnada Girne - Alsancak Çevre yolu üzerinde seyreden Yusuf TEMEL (E-21) yönetimindeki UP 025 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonucu MK 606 plakalı araç sürücüsü Mehmet GÜRTUNÇ (E-79) olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan UP 025 plakalı araç sürücüsü Yusuf TEMEL’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.