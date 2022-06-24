Mehmet Hagüler yazdı

Ülkemiz ne zaman bir ekonomik darboğaza, krize girse yöneticilerimiz hemen izolasyonlarla ve ekonomik yaptırımlarla boğuştuğumuzu, dünyadan yalıtıldığımız için bu zorlukları yaşadığımızı anlatırlar. Sanırsınız ki yaptırımlar kalkar kalkmaz yabancı yatırımcılar KKTC’ye akın edecek, yatırım üzerine yatırım yapacak.

Ancak çok yakın zamanda yaşanan bir olay gösteriyor ki, ülkemizin siyaset ve bürokrasi yapısı her türlü izolasyona rağmen kendi ayağıyla gelen yatırımcıya bile bırakın destek olmayı, “illallah” dedirtecek bir yapıdadır.

Anlatacağım olay Mağusa’da geçiyor. Yurdumuzun tek antik kenti olan Mağusa’nın tarihi bildiğiniz gibi başta İtalyanlar olmak üzere Avrupalılar açısından hep ilgi çekici olmuştur. Elbette biz bu kentin kültür ve turizm potansiyelini değerlendirmekten çok uzağız. Tarihe kayıtsızlık ve nemelazımcılık gibi hastalıklarımız nedeniyle gözbebeğimiz olması gereken bu kentle ilgili bir vizyon da oluşturamıyoruz. Ama buna rağmen İtalyanlar bu kente ilgi göstermeye devam ediyor.

Hikayemizin kahramanı da bir İtalyan. BLACKSOUL COFFEE markasıyla 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan bir iş insanı olan Renato Severini. Mağusa Serbest Liman’da İtalyan kahvesini üretip paketleyecek bir fabrika kurmak istiyor ve 1100 metrekarelik bir yer kiralıyor. Amacı İran ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye kahve ihraç etmek. Gide gele Mağusa’yı da çok seviyor, bir ev alıyor ve iki çocuğunu da burada okutmanın yollarını araştırıyor. Ama bürokrasimiz adama öyle bir azap çektiriyor ki, dayanamayıp bütün yatırım planlarını çöpe atıyor.

Yaşadığı bazı olaylar gerçekten inanılır gibi değil. En basitinden aldığı ev için 40 bin Euro’yu yerel bankaya gönderiyor. Biz tapu devri için gerekli işlemlerden bazıları tamamlanmadığı için parayı adama geri gönderip, içinden 1800 euro da ceza kesiyoruz. Tapu için gittiği bir devlet kapısından başkasına gönderiliyor; muhtara git, belediyeye git, vergi dairesinden şu evrakı al derken evin üzerine geçirilmesi tam iki ay sürüyor. Bizim artık kanıksadığımız 1930 model bürokrasi bir Avrupalıya işkence gibi geldiği, bizde on kapıda yapılan iş Avrupa’da tek kapıda yapılabildiği için Renato Severini daha fazla dayanamayıp yatırımdan vazgeçiyor, “Bu ülkede ancak birkaç gün tatil yapılır, iş filan yapılmaz” diyerek tasını tarağını toplayıp ülkemizden gidiyor.

Durum böyle olunca yabancı yatırımcı çekmek için kurulmuş yatırım ajansları ve bu alanda çaba gösteren hangi kurumumuz varsa bürokrasinin sultası altında eziliyor.

Yarattığımız hantal bürokrasinin temel sebebi ganimet ve rant ekonomisinin oluşturduğu çarpık kamu sistemi. Öyle bir sistem var ki insanları esir almış durumda. Biz maalesef alıştık ama dışarıdan gelenler gördükleri karşısında dehşete düşüyor.

Yazının başında sözünü ettiğim, kötü ekonominin sebebinin izolasyonlar olduğu bahanesini de bu örnekle birlikte okumak lazım. Tüm yaptırımlar kalksa, KKTC’ye yabancı yatırımcı yağsa bile bu devlet yapısıyla bunları vazgeçirmeyi başarırız. Bu nedenle artık lütfen ekonomik sıkıntılarımızın sebebini dünyadan yalıtılmışlıkla, yaptırımlarla açıklamaktan vazgeçelim.

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24/06/2022 07:31