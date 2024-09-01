Mehmet Harmancı: Altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi, Kanalizasyon eski ana taşıyıcı hat projesi ve Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmalarındaki son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“Şu anda 4 farklı noktada eş zamanlı olarak altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hedefimiz Bedrettin Demirel Caddesi’ni (eski KTHY yolu) ve Osman Örek Caddesi’ni gidiş ve gelişe kontrollü bir şekilde açmak” ifadelerini kullanan Harmancı, tüm ekibin yaşanan tüm olumsuzluklarla rağmen olağanüstü bir çaba ile seferber olduğunu söyledi.