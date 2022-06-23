Mehmet Harmancı: Bu ekosistemi her şey yolunda gitse bile ancak 60 yılda geri getirebiliriz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Mersinlik bölgesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına işaret ederek, "Bu ekosistemi her şey yolunda gitse bile ancak 60 yılda geri getirebiliriz. Çok yazık, çok üzücü.” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Mersinlik bölgesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına işaret ederek, “Hepimizin içi yanıyor, hepimiz isyan ediyoruz ve yüreğimiz parçalanıyor” dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Harmancı, “Öncelikle tam 3 gündür aralıksız olarak görev yapan itfaiye, sivil savunma, orman dairesi, polis, bölge belediye personeli ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Harmancı, “Ukalalık yapmayacağım "o eksikti, bu fazlaydı, şu oldu diye" (Bunu söyleyebilecek olanlar 3 gündür bu bölgede canıyla başıyla çalışanlar) ama bildiğim bir şey var, hiçbir felaketi erken önleme konusunda hazır değiliz bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde yangın riski çok yüksek ve bu bugünün problemi değil” diyen Harmancı, şöyle devam etti:

“Türkiye de öyle, Yunanistan da öyle adanın güneyi de bu şekilde. Ya bu gerçeğe göre hazırlıklar (idari, ekipman ve personel) yapılır ya da sonuçları bu şekilde ölümcül olur.

Kaymakamlıklardan izin alması gereken su tankerleri için acil çağrı yapılmaz, listeler elde olur ve tek tek getirtilir, otorite bunun hazırlığını yapar. Bu ekosistemi her şey yolunda gitse bile ancak 60 yılda geri getirebiliriz. Çok yazık, çok üzücü.”

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23/06/2022 20:19