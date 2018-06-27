Mehmet Harmancı hedeflerini anlattı

aber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Hüseyin Ekmekçi’nin sunduğu Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk olan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yeni dönemdeki hedeflerini anlattı. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçmiş 4 yılı hakkında bilgi veren Mehmet Harmancı, belediyenin 4 yılda banka borçlarını kapattığını ve artık projelerin masada olduğunu söyledi. Lefkoşa’yı değiştirmek için yönetime yeniden aday olduğunun altını çizen Harmancı Hamitköy ve Dumlupınar’da büyük değişiklikler yapılacağını söyledi. Belediyenin bu dönemde yatırımlarını arttıracağına da vurgu yapan Harmancı bu yatırımların belediyenin ekonomik durumunun bozulmadan yapılacağını belirtti.

“Kaldırımlara standart gelecek”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı belediyeye bağlı tüm bölgelerde kaldırımların bir standartta olacağını kaydetti. Harmancı Dereboyu’nun baştan aşağıya değişeceğinin de sözünü verdi.

“Yollar düzenlenecek”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Karayolları Dairesi ile ortak çalışarak Lefkoşa’da yolların düzenlemeyi hedeflediklerini anlatan Harmancı merkezi hükümetin belediyeleri daire statüsünde gördüğü sürece bir şeyin değişmeyeceğini söyledi.

“Bisikletler devrede”

41 noktaya kurulan bisikletlerin devrede olduğunu anlatan Mehmet Harmancı bisiklet kullanımının Lefkoşa’da trafiği azaltacağı inancında olduklarını söyledi. Harmancı kendisinin de bugün yıllık aidatını ödeyerek bisiklet kullanmaya başlayacağını kaydetti.

“Sıtma olmasın diye…”

Lefkoşa’da bu yıl aşırı bir sinek popülasyonu olduğunu belirten Harmancı sıtma ve bulaşıcı hastalıkların oluşmaması için bazı mahallelerde kimyasal ilaçlama yaptıklarını kaydetti. Harmancı ellerinden geleni yaptıklarını ancak sineklerin önüne geçemediklerini belirtti.

“Ekmeklerine ihanet ettiler”

Seçim süreci boyunca yaşadıklarından da söz eden Mehmet Harmancı “Üzülerek söylüyorum ki belediyedeki personelim sırf başka partiyi destekledikleri için, belediyede bir kaos varmış gibi dedikodular çıkardı, iş yapmaktan kaçtı. Bu kişilere gerekli disiplin soruşturması acıkacak.”