Mehmet Hasgüler, hedefleri ve projelerini gazetecilere anlattı

Demokrat Parti (DP) Mağusa Milletvekili Adayı, Akademisyen, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek, projelerini ve hedeflerini anlattı.

Hasgüler, Acapulco Hotel’de gerçekleşen basın toplantıda tek başına bir milletvekilinin çok büyük mucizeler yaratamayacağını bildiğini ancak yine de seçilmesi halinde yapabilecekleri olduğunu söyledi.

Yapılması imkânsız, uçuk projeler hedeflemediğini belirten Hasgüler, ülke menfaatine olan yapılabilecek işler bulunduğunu, bunların yapılmasına katkı koymak için milletvekili adayı olduğunu kaydetti.

“Lefkoşa’ya DSÖ şubesi”

Partisinin iyi bir oy oranıyla seçimden çıkmasının ve hükümette yer almasının işini daha da kolaylaştıracağını ifade eden Mehmet Hasgüler, ilk hedefinin Lefkoşa’ya Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) şubesini açmak olduğunu vurguladı.

Hasgüler, siyasetteki irade eksikliği ve ne fayda getireceğinin anlaşılamaması nedeniyle DSÖ’ye KKTC’de şube açtırılamadığını kaydetti.

“Kıbrıs Ulusal Bilimler Akademisi”

Üniversite adası olan ülkemizi, bilim adası yapmak için çalışacağını ifade eden Prof. Dr. Hasgüler,

2011’de yasasını hazırladığı Kıbrıs Ulusal Bilimler Akademisi’ni (KUBA) açmak için mücadele vereceğini söyledi.

Türkiye, Makedonya ve Moskova Ulusal Bilimler Akademileri gibi bilim kültürünü halka yayan akademilerin bir benzeri ile gelişmiş ülkelerin eski, yeni, dışişleri bakanlarını ülkemize getirip konuşmalar yapmalarını sağlayacağını anlatan Hasgüler, bunun ülkemize büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Hasgüler, sayı odaklı değil de bilim odaklı, gençlerin iyi bilim insanları olmalarını ve bilim politikalarının oluşmasını sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

“Maraş yasası”

“Maraş Yasası” önermeyi de hedeflediğini kaydeden Hashüler, İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne uygun, adil, şeffaf bir yasa çıkararak, son sahiplerinin Maraş’a dönmelerini teşvik edecek yasayı hazırlayıp sunacağını vurguladı.

“Cipro Kripto”

KKTC için “Cipro Kripto” isimli ulusal paranın, hedeflerinden olduğuna anlatan Hasgüler, Türkiye bankalarında 4.5 milyar Euro mevduatımız olduğunu, bu miktara denk gelecek şekilde “Cipro Kripto” yaratılabileceğini kaydetti.

Cipro Kripto’nun yasal zorunluluk haline gelebileceğini belirten Hasgüler, yasa ile kamudaki bütün ödemeleri kart kullanmaya zorunlu hale geleceğini, özelde de kart kullanma zorunluluğu olacağını, ülkenin en büyük sorunlardan olan kayıt dışılığı, kayıt altına da alacağını vurguladı.

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15/01/2022 14:52