Mehmet Hulusioğlu başvurusunu yaptı

Resmi adaylık başvurusunu yapan Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Hulusioğlu, “Vatandaşa hizmet odaklı tecrübemizi Çatalköy’ün yanında Esentepe’ye de taşıyacağız. Yeni belediyeler reformuna en hakim belediye başkanı olarak, daha kaliteli hizmeti tüm bölgeye ulaştıracağız” dedi.

Çatalköy Belediye Başkanı, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Hulusioğlu, adaylık başvurusunu yaptı. Mehmet Hulusioğlu, adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, Çatalköy Belediyesi’ndeki 12 yıllık deneyimi ve vizyonunu Esentepe’ye de taşıyacağının altını çizerek, “Çatalköy-Esentepe’de kalkınma öncelikli bir anlayışla yola devam edeceğiz. Yeni Belediye Reformu’na en hakim belediye başkanlarından biri olarak. Daha güçlü bir Belediye yapısıyla kaliteli hizmeti tüm bölgemize ulaştıracağız. Reformun getirdiği yenilikçi anlayışla hizmeti üst noktalara taşıyacağız.

Bölge halkının yıllardır tanıdığı ve içinden gelen bir Belediye Başkanı olarak, çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Sorunlara anında çözümler üreterek, bölgenin ekonomik refahı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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28/11/2022 15:36