Mehmet Kanlı kayıp
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, kayın pederi Mehmet Kanlı'dan dün öğleden beri haber alınamadığını açıkladı.
10/10/2023
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, kayın pederi Mehmet Kanlı'dan dün öğleden beri haber alınamadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Amcaoğlu, Kanlı'yı görenlerin kendilerine ulaşmalarını istedi.
Amcaoğlu'nun açıklaması şöyle:
"KAYINPEDERİM MEHHMET KANLI DÜN ÖĞLEDEN BERİ KAYIPTIR. KANLIKÖY-YILMAZKÖY-DAĞYOLU CİVARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR. GÖRENLER 0533 8689116 TELEFONDAN BİZE ULAŞSIN LÜTFEN."