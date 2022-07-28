Mehmet Kansu yeni kitabını Osmanlı Kütüphanesi'ne bağışladı

Kansu, yeni kitabı “Barış: Yürümekteyim Aşkla, Sarılayım Diye Sana”nın bir kopyasını   bağışladı.

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28/07/2022

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Mehmet Kansu yeni kitabını Osmanlı Kütüphanesi'ne bağışladı

Kıbrıslı Yazar Mehmet Kansu, yeni kitabı “Barış: Yürümekteyim Aşkla, Sarılayım Diye Sana”nın bir kopyasını Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Osmanlı Kütüphanesi'ne   bağışladı.

Kıbrıslı yazar ve şair Mehmet Kansu ve kağıt sanatçısı eşi İnci Kansu, KAÜ ziyaretinde, Kitabın ön-arka kapak tasarımını hazırlayan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ile bir araya geldi.

Mehmet Kansu, ziyarette, kendisinin Baf’tan, Mesarya’ya, Mesarya’dan Lefkoşa’ya uzanan çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yaşantılarını kaleme aldığı kitabın ilk baskılarından bir örneğini KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’ne bağışladı.

 

28/07/2022 11:42
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TAGS: Mehmet Kansu, yeni, kitap, Osmanlı, Kütüphanesi, bağış
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