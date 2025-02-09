Esentepe Belediyesi eski başkanlarından ve CTP’nin ilk belediye başkanı olan "Reis" lakaplı Mehmet Kim, hayatını kaybetti.

Kim'in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Yarın saat 11.00'de Esentepe Belediye Binası önünde, Kim'in adına anma töreni gerçekleştirilecek.

Merhumun cenazesi ise, yarın Esentepe Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Esentepe Mezarlığı’na defnedilecektir.