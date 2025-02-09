Mehmet Kim hayatını kaybetti

CTP’nin ilk belediye başkanı ve Esentepe Belediyesi eski başkanlarından “Reis” lakaplı Mehmet Kim, hayatını kaybetti

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09/02/2025

Mehmet Kim hayatını kaybetti

 

Esentepe Belediyesi eski başkanlarından ve CTP’nin ilk belediye başkanı olan "Reis" lakaplı Mehmet Kim, hayatını kaybetti.

Kim'in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Yarın saat 11.00'de Esentepe Belediye Binası önünde, Kim'in adına anma töreni gerçekleştirilecek.

Merhumun cenazesi ise, yarın Esentepe Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Esentepe Mezarlığı’na defnedilecektir.

 

 

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