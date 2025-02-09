Mehmet Kim hayatını kaybetti
CTP’nin ilk belediye başkanı ve Esentepe Belediyesi eski başkanlarından “Reis” lakaplı Mehmet Kim, hayatını kaybetti
YAYIN TARİHİ:
09/02/2025
Esentepe Belediyesi eski başkanlarından ve CTP’nin ilk belediye başkanı olan "Reis" lakaplı Mehmet Kim, hayatını kaybetti.
Kim'in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Yarın saat 11.00'de Esentepe Belediye Binası önünde, Kim'in adına anma töreni gerçekleştirilecek.
Merhumun cenazesi ise, yarın Esentepe Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Esentepe Mezarlığı’na defnedilecektir.
YAYIN TARİHİ: