Mehmet Özeralp Mesarya'da

Mesarya transfer görüşmelerinde yoğun gündem yaşarken kaleci Mehmet Özeralp'i kadrosuna kattı.

Hasan Piro'nun M.Değirmenlik ile anlaşmasından sonra Lefke'den ayrılan ve serbest transfer hakkı olan Mehmet Özeralp ile anlaşan sarı kırmızılılar Futbol Federasyonu’nda imza attırdı.

Mesarya daha önce serbest transfer hakkı olan Doğan T.B.'nden Çağrı Kıral'ı da transfer etmişti.

Gençler Birliği’nden Ahmet Kara ile de anlaşmaya varan Mesarya'nın kulübüyle kalan küçük pürüzleri gidererek transferi bitireceği açıklandı.

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23/06/2022 20:39