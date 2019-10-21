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Mehmet Poyraz ağır yaralandı

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21/10/2019
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Mehmet Poyraz ağır yaralandı

 Mehmetçik’te dün akşam saat 18:50 sıralarında, Kayabaşı sokak üzerinde, 59 yaşındaki Mehmet Gürsel Demiralp kullanımındaki GM 515 plakalı araç ile 238 promil alkolle seyrettiği sırada yol kenarında aracına binmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Poyraz’a ve aracına çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Mehmet Poyraz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması, kafatası ve kaburga kırığı teşhisi ile tedavisi yapılmak üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak zanlı Mehmet Gürsel Demiralp tutuklandı. Bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

21/10/2019 10:12
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs, Mehmet Gürsel Demiralp, Mehmet Poyraz,
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