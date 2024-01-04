Mehmet Sabancı: Bilimle dalga geçilmesine şahit olduk

İsias’ta yaşamını kaybeden Mustafa Sabancı’nın babası Mehmet Sabancı sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Sabancı, “Adıyaman’a gelen ilk gelen kafile içindeyim, en son giden kafiledeyim. Enkazdan en son benim oğlum çıktı” dedi.

Sabancı, “Nenem bana hep Allah sırayı bozmasın derdi anlamazdım, hepimiz yaşadıklarımız kadar varız. Anladık ki daha önce çok çaresiz kaldığımızı düşündüğümüz her şey hikayeymiş. Yaşadıkça gelişiriz, bizim düşünce sistemiz değişti çünkü sıramız bozuldu. Sıramızı bozanlardan hesap vermesini istiyoruz. Biz ne gördüğümüzü biliyoruz.”

Orada savunulacak bir şey olmadığını ifade eden Sabancı, “Yasa bize binanın nasıl yapılması gerektiğini gösterir. Bilimle dalga geçilmesine şahit olduk, evladı olan, torunu olan sıkı sıkı sarılsın çünkü bazen sabahı olamayabiliyor. Sanıklar en ağır cezayı alsalar bile yeterli olmayacak” dedi.

Serkan Solar’ın babası Ali Solar, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Solar, Adıyaman’lı olduğunu, depremde pek çok yakınını kaybettiğini, oğlunu da 8 gün sonra bulduğunu söyledi ve tüm ailelere başsağlığı diledi.

Çiğdem Şimşek’in abisi Niyazi Şimşek sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı. İsias Oteli gördüklerinde hiç bir umutları kalmadığını ifade eden Şimşek, “Babam by-pass geçirdi, annem de 3 ay önce kalp krizi geçirdi. Bozkurt evladını hapishaneden çıkarmaya çalışıyor. Benim annem ve babam ise bir daha evlatlarını göremeyecek. Tüm sorumlulardan şikayetçiyim. Yüce adalete güveniyorum cezalarını alacaklarına inanıyorum” dedi.