Mehmet Sabancı: Çocukların bir daha ölmeyeceği bir karar verin

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24/12/2024

Mehmet Sabancı: Çocukların bir daha ölmeyeceği bir karar verin

İsias’ta Otel’de yaşamını kaybeden Mustafa Sabancı’nın babası Mehmet Sabancı, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada konuştu

Mehmet Sabancı “Depremden 5 gün sonunda Adıyaman’dan ayrıldım. Giderken dedim ki bu topraklara neden geldim. Hayattaki bütün umutlarımızı kaybettik biz. Hayatta her şeyin kadere dayanmadığını, bilime dayandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sabancı, yaşanan felaketi ve geleceğe dair umutlarını dile getirerek, "Biz temeli kötü atılmış, üzeri kötü çıkılmış bir yapıdan çocuklarımızı alamadık. Ne olur, siz temeli doğru atılmış, gelecekte çocukların bir daha ölmeyeceği bir karar verin" dedi. 

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