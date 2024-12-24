Mehmet Sabancı: Çocukların bir daha ölmeyeceği bir karar verin
YAYIN TARİHİ:
24/12/2024
İsias’ta Otel’de yaşamını kaybeden Mustafa Sabancı’nın babası Mehmet Sabancı, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada konuştu
Mehmet Sabancı “Depremden 5 gün sonunda Adıyaman’dan ayrıldım. Giderken dedim ki bu topraklara neden geldim. Hayattaki bütün umutlarımızı kaybettik biz. Hayatta her şeyin kadere dayanmadığını, bilime dayandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sabancı, yaşanan felaketi ve geleceğe dair umutlarını dile getirerek, "Biz temeli kötü atılmış, üzeri kötü çıkılmış bir yapıdan çocuklarımızı alamadık. Ne olur, siz temeli doğru atılmış, gelecekte çocukların bir daha ölmeyeceği bir karar verin" dedi.
YAYIN TARİHİ: