Gülten Özyakup SEZGİN

Lefkoşa’da 1928 yılında kurulan ve hâlâ faaliyetlerine devam eden Minnoş Fırın’ın kurucusu Mehmet Salih Osman Çörekçioğlu, sadece ülkeye kazandırdığı yatırımlarla değil güzel sesiyle de ün salmıştı.

Küçük yaşta bazı mekanlarda şarkı söyleyerek herkesin gönlüne taht kuran Çörekçioğlu, “Kadifeden kesesi” ve “Minnoş” türkülerini söyleyerek ünlendi.

Birçok kişinin talebi üzerine her yerde şarkılar söyleyen Çörekcioğlu, “Minnoş” türküsünü güzel söylemesi nedeniyle çevresi tarafından kendisine bu şarkının adı lakap olarak takıldı.

Yıllarca “Minnoş” lakabıyla seslenilen ve onunla bütünleşen bu isim, dedesinin yanında 6 yaşında öğrenmeye başladığı fırıncılık mesleğini, profesyonelliğe dönüştürdüğünde dükkânının da adı oldu.

1928 yılında henüz 19 yaşındayken Lefkoşa’da “Minnoş Fırını” açan Çörekcioğlu, yıllarca bu mesleği sürdürdü.

Mehmet Salih Osman Çörekçioğlu, 1909 yılında Kazafana’da doğdu.

Çörekçioğlu’nun 1928 yılından itibaren faaliyete geçirdiği fırını günümüzde de hizmet veriyor. Çörekcioğlu, 29 Ekim 1998 tarihinde hayatını kaybetti ve işlerini daha önceden devrettiği oğulları yürütmeye başladı.

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29/11/2022 19:00