Mehmet Seyis'ten duygusal paylaşım

DEV-İŞ eski Başkanı Mehmet Seyis sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duygulandırdı. Seyis paylaşımında yerel seçimde Ulaş Gökçe'ye destek istedi

Daha önce de anlatmıştım 1976 yılında 18 yaşında bir genç olarak ilk kez oy kullanmıştım. Baskının hüküm sürdüğü o dönemlerde rahmetlik Ramiz Gökçe büyük bir cesaret gösterip Rauf Denktaş’ın kurdurduğu UBP’nin de desteklediği teşkilatın adayına karşı CTP adayı olarak Belediye başkanlığı yarışına katılmıştı.

İşte ilk oyumu o seçimde “Helal” ederek Ramiz abimizden yana kullanmıştım. Detaylara girmeden söyleyecek olursam seçimi diğer aday kazanmıştı ama eminim ki ilerleyen yıllarda Ramiz abiye oy vermeyenler de pişman olmuştur. Ramiz abi, aydın ve yetkin kişiliği bir de Mağusa sevdası ile Esnaf örgütlenmesinde önemli roller üstlenip başta Mağusa esnaf zanaatkarlar kooperatifini oluşturup tüm Mağusalılara katkı sağlaması yanında sanatçı yönü ile de toplumumuz için hep gurur kaynağı olmuştu. Yıldızlar yoldaşı olsun.

Bu seçim, son oyum mu değil mi bilmiyorum ama, yine ayni gönül rahatlığı ile “Helal” diyerek gidip oyumu kullanacağım. Bu kez de Ramiz abi gibi yetkin bir Mağusa sevdalısı olan ve Mağusa’ya çok önemli katkılar sağlayabilecek yetenekte olduğundan emin olduğum oğlu Ulaş Gökçe için sandığa gidiyorum.

Ben, Ulaş’ı küçük yaşlarından tanırım ama daha samimi olmam sendikacılık dönemimde oldu. Aynen babası gibi emekten yana tavrından hiç taviz vermeyen genç bir akademisyen ve sendikacı idi o dönemde. Ülkemizde bir çok üniversite var ama bir tek DAÜ’de akademik personelin sendikalı ve toplu iş sözleşmeli çalışma düzeni var. Bu oluşumda Ulaş’ın ve arkadaşlarının önemli başarısı var.

Sözün kısası Mağusa’da yaşayıp da Mağusa’nın gelişmesini istemeyen kimse yok sanırım. İşte bunun için Mağusa’ya yakışan, Mağusa ile birlikte anılan, Mağusa’yı ileri taşıyacak aydın ve yetenekli kardeşimiz Ulaş Gökçe’ye destek istiyorum bu kez. Haydi Mağusa’lı, Mağusa’ya ULAŞ.