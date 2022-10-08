Mehmet Talaykurt Yeni Başlayanlar Turnuvasında Anıldı

Mehmet Talaykurt anısına geleneksel olarak düzenlenen turnuvada çekişmeli maçlar izleyiciler tarafından zevkle izlendi. Ödül türenindede konuşan kulüp başkanı Cahit Kasaboğlu, Mehmet Talaykurt adını yaşatmak için turnuvaya katılıp performanslarını ortaya koyan tüm sporculara teşekkür etti, aile adına konuşan Halil Talaykurt ise böyle bir organizasyon düzenleyen GMB Tenis Kulübüne teşekkür etti. Turnuvaya emek veren Ender Sıcakyüz ve Mustafa Ülker'e plaketleri yönetim kurulu üyesi Avni Ersuner tarafından verildikten sonra kupa törenine geçildi.



Ödül alan sporcular şöyle;

Tek erkekler

1. Aydın Kayol

2. Mehmet Çağansel

Tek kadınlar

1. Diana Manasikhina

2. Delfin Hazır

Tek erkekler alt grup

1. Direnç Lama

2. Muhammet Akbaş

Tek kadınlar alt grup

1. Dinara Yorgancı

2. Yağmur Özkayalar

Çift erkekler

1. Aydın Kayol - Amirali Zahed

2. Ali Küçüker - Doğuş Dede

Çift kadınlar

1. Laika Karşılı - Emel Sıcakyüz

2. Meltem Akbaş - Anıl Özbay

Bu habere tepkiniz:



08/10/2022 15:15