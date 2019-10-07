Mehmet Terkan 3 yıl hapis yatacak

Girne’de 2018 yılında 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla aracında alarak dudaklarından öpen ve cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyen Mehmet Terkan Girne Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 3 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkında verilen kararı ağır ceza heyeti başkanı Füsun Cemaller okudu. Cemaller, sanık, müşteki kız ve arkadaşlarının önce Girne kale arkasında içtiklerini, daha sonra bir markete alkol almak için gittiklerini, sanık ile müştekinin araçta yalnız kaldığını, bu esnada Terkan’ı aracı sürerek müşteki kızla Karakum Halk Plajı’na götürdüğünü söyledi.

Cemaller, küçük kızı dudağından öpen sanığın cinsel teklifte bulunduğunu ancak müştekinin hasta olduğunu söyleyip kabul etmemesi üzerine geri döndüklerini belirtti. Müştekinin olayı babasına anlattığını kaydeden Cemaller, babanın polise giderek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Cemaller, sanığın 9 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, müşteki ile babasının ek ifade verip şikayetlerini geri çektiklerine değindi. Cemaller, zorla alıkoyma ve cinsel taciz suçlarının toplumda huzursuzluğa yol açan ve öfke uyandıran suçlar olduğunu belirtti. Cemaller, sanığın yargılandığı 16 yaşından küçük kızı alıkoyma ve cinsel taciz suçlarından suçlu bulup 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

07/10/2019 18:17