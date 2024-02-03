Mehmet Topaloğluları Mahkemede Suçlamaları Reddetti

Güzelyurt’ta yol kenarında park halindeki araçtan hırsızlık yapıldığı gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Mehmet Topaloğluları mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yaren Yemenicioğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yemenicioğlu 25 Ocak 2024 tarihinde Güzelyurt'ta Şht. Sadi Güler Sokak üzerinde yol kenarında park halinde bulunan B.B’ye ait araç içerisinde bulunan el çantası içerisinden para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 1000 euro,500 dolar, 220 sterlin nakit paranın çalındığı yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis başlatılan soruşturma kapsamında bölgede bulunan kamera görüntüleri emare olarak alınarak incelendiğini ve konu çantayı huzurda bulunan zanlı Mehmet Topaloğluları ile birlikte Hasan Yalınayak’ın aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Yaren Yemenicioğlu zanlıların tespit edilmesi üzerine aleyhlerine mahkemeden tutuklama emri temin edildiğini zanlı Yalınayak’ın 1 Şubat 2024 tarihinde Mağusa’da tespit dilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek söz konusu suçu huzurda bulunan zanlı Mehmet Topaloğluları ile birlikte işlediğini itiraf ettiğini aktardı. Polis zanlı Mehmet Topaloğluları’nın ise önceki gün Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Konu ile ilgili zanlının beyanları olduğunu bu beyanların araştırılacağını ayrıca çalınan cüzdan ile paraların henüz bulunmadığını söyledi. Polis zanlıların beyan ve ifadelerinin teyit ve tekzip edileceğini ve aranan emareler olduğunu, bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Mehmet Topaloğluları, Hasan Yalınayak’ın bu suçu işlediğini onun oraya sonradan geldiğini, hırsızlık yaptığını sonra öğrendiğini söyledi. Zanlı Topaloğluları ayrıca zanlı Yalınayak’a uyuşturucu sattığını ve bu nedenle borcu olduğundan kendisine 3 bin TL ödeme yaptığını da mahkemede beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)