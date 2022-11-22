Mehmetçik - Pamuklu kavşağında ölümlü kaza

Bu sabah Mehmetçik - Pamuklu kavşağında meydana gelen kazada 18 yaşındaki Hasan Öztürk hayatını kaybetti.

Polis Basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 07:40 sıralarında, Karpaz - İskele Anayolu üzerinde Kumyalı’da sakin Hasan ÖZTÜRK (E-18), yönetimindeki FE 884 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Mehmetçik - Pamuklu dört yol kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Hasan ÖZTÜRK kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor

Bu habere tepkiniz:



22/11/2022 09:19