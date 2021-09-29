Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Turizm Bakanlığı'na çadır kurdu

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli,Turizm ve Çevre Bakanlığı’na çadır kurarak eylem başlattı.

Sarıçizmeli, Mehmetçik Köyü için imar planı istediğini duyurduç

Sarıçizmeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Bunu sizin engellemenize izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarıçizmeli’nin paylaşımı şöyle:

İmar planı isteksizliği artık gizli de değil. Ülkemizi sürükledikleri kaostan beslenen siyasete dur demenin zamanı çoktan geldi. Mehmetçik İmar Planı’nı istiyoruz. Planlı, programlı, geleceğini gören bir yaşam gelişim istiyoruz. 20 kusür yıldır halkımıza reva gördüğünüz emirnameleri de istemiyoruz. Kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Bunu sizin engellemenize izin vermeyeceğiz. Çadırımızı Turizm ve Çevre Bakanlığı avlusuna kurduk. İlgili daire bileşik kurulu çağırana kadar burdayız. Burda yatıp kalkacağız. Yolu düşen, buralarda olan arkadaşlara çay veya kahve benden. Bekleriz…

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29/09/2021 14:46