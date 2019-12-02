Mehmetçik Belediyesi ''Balalan’da Toprak Ana Günü'' Düzenliyor

Yöresel yiyeceklerin ve kültürün kaybolmasını engellemek için kurulan Slow Food ağında yer alan Mehmetçik Belediyesi, geleneksel yöntemler ve yerel tohumlarla üretilen gıdalarla beslenmeyi teşvik etmek amacıyla Balalan köyünde “Toprak Ana Gününü” düzenliyor.

Balalan’daki etkinlikler 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10:00’da başlayacak 4. Toprak Ana Günü’nde, tahıldan üretilen Kıbrıs Türk kültürüne ait yiyeceklerin satıldığı tezgahlar ve bilgilendirme faaliyetleri yer alacak; çeşitli gösteriler sunulacak.



Toprak Ana Ağı, tüketim konusunda bireylerin yapacakları tercihlerinin, tarımsal üretimin nasıl yapılacağını da şekillendirebileceği görüşünün savunulduğu Slow Food bünyesinde şekillendirildi.

Toprak Ana Ağı’nda ana amaç, kaliteli, temiz ve adil ürün için uğraşan küçük ölçek çiftçi, üretici, balıkçı ve gıda üreticilerini bir araya getirmektir.

Bu yılki Toprak Ana Günü, sofrada en çok yer alan ürünlerin başında gelen “tahıl” temasıyla düzenleniyor.

Mehmetçik Belediyesi Cemil Sarıçizmeli, Balalan Muhtarı Turgut Özbalalanlı’nın da katılımıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinde basın toplantısı düzenledi.

Sarıçizmeli, genetiği ile oynanmış tohum veya bitkiler üzerinde kullanılan kimyasalların insan sağlığında ciddi sorunlara yol açabileceğini, Slow Food’un bu yönde çok büyük gayretler ortaya koyduğunu, Mehmetçik Belediyesi olarak da geleneksel tarım uygulamalarının geri dönmesini çok önemsediklerini, Toprak Ana Gününün de bu yöndeki çalışmaların bir ürünü olduğunu belirtti.

Hedeflerinin tarımsal faaliyetlerde kimyasal ilaç kullanımını sıfıra indirgemek olduğunu kaydeden Sarıçizmeli, gelinen noktada uluslararası şirketlerin tohumlar üzerindeki gen çalışmalarının sürdürdüğünü, dünya tohum piyasasının 3-4 firmanın elinde olduğunu, sofraya gelen gıdaların neredeyse tümünün genetiği ile oynanmış tohumlardan üretildiğini, bunların başında da tahıl geldiğini ifade etti.

Kullanımı çok fazla olduğundan, buğday üzerinde çok çalışmalar yapıldığını kaydeden Sarıçizmeli, “Bu nedenle etkinliğin temasını buğday olarak belirledik” dedi.

Sarıçizmeli, “Amacımız, Halkı yerel tohumlar hakkında bilinçlendirmek ve üreticileri yerel tohum kullanımına teşvik etmek” dedi.

CİBERUNDA

Bu yönde Belediye’nin Zeka Bey Tohum Merkezi ile birlikte, yerel buğday tohumu kara başakın (Ciberunda’nın) tekrardan üretimde yer alması için geçen yıl yaptıkları ekimden bu yıl 500 kg ürün elde ettiklerini, bu yıl ise 500 kg’nin ekimini yaptıklarını kaydeden Sarıçizmeli, “Kendi üreticilerimiz tarafından kullanılması ve ürünlerinin sofralarımızda görülmesini istiyoruz” dedi.

Sarıçizmeli, bu yıl elde edilen ciberunda ürününün 500 kg olmasından dolayı, un çıkarmak için kullanılmadığını sadece ekim için ayrıldığını, bu nedenle etkinlikte ciberunda unundan ürünlerin yer almayacağını söyledi.

Ciberunda’nın İzmir’de yaygın kullanılmaya başlandığını kaydeden Sarıçizmeli, Ciberunda buğdayı hakkında İzmir’de yapılan farkındalık çalışmalarının başarılı olduğunu, ürüne talep arttığını ve üretiminin de çoğaldığını anlattı.

“AMAÇ YERLİ BUĞDAY TÜRLERİNİN KULLANIMINI SAĞLAMAK”

Mehmetçik bölgesinin ekmek üretimiyle isim yaptığına dikkat çeken Sarıçizmeli, “hedefimiz bölgede ekmek üretimi ve un ürünleri yapanların da Ciberunda kullanmasını sağlamaktır” dedi.

Sarıçizmeli, talep olmadığı takdirde, üretim alanında yapılan çalışmaların başarılı olamayacağını, bu nedenle ilk adımın tahıl konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Beyaz ekmeğin tam buğday ekmeğe göre daha az faydalı olduğunu anlatan Sarıçizmeli, bugün ekmek üretiminde çok büyük oranda “beyaz un” kullanıldığını ve lif içermediğini sadece karbonhidrat içerdiğini belirtti.

BALALAN

Etkinliğin Balalan’da yer almasına da değinen Sarıçizmeli, nüfusu günde güne azalan köylerden biri olması, ülkeye pek çok önemli isim kazandırmış olması hasebiyle, isminin daha çok duyulmasını ve daha çok ziyaret edilmesini sağlamak amacıyla etkinliğin Balalan’da düzenlendiğini belirtti.

Balalan Muhtarı Turgut Özbalalanlı da halkı etkinliğe davet etti.

02/12/2019 15:43