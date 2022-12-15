Mehmetçik Belediyesi’nde 13’üncü maaşlar belediye öz kaynakları ile ödendi

Mehmetçik Belediyesi’nde 13’üncü maaşlar, devlet katkısı alınmadan belediyenin öz kaynaklarıyla ödendiği açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 68 personel ile bölge halkına hizmet veren Mehmetçik Belediyesi, geçtiğimiz dört yıl içinde 7 personelini emekli çıkartarak toplamda 1,692,616.14 TL emeklilik ikramiyesi ödemesi yaptı. Mehmetçik Belediyesi, bu ödemeleri de kendi öz kaynaklarından gerçekleştirdi.

Projelere de değinilen açıklamada, Mehmetçik, Bafra, Pamuklu, Kumyalı, Balalan ve Çayırova köylerinde asfaltlama, Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadyumu, Mehmetçik Atatürk Büstü ve Mehmetçik Festival alanı, taş duvarlar yapıldığı belirtildi.

-Sarıçizmeli: Pandemi döneminde bile ciddi yatırımlar yaptık… Belediyenin banka borcu yok

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, geçen dört yılda mali disiplinin sağlanması, hizmet kalitesinin oluşturulması ve belediye personelinin ödemelerinin günü gününe yapılması konularında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu konularda başarıya ulaştıklarını söyledi.

Sarıçizmeli, özellikle Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada ve ülkede ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bölgeye belediye öz kaynaklarından çok ciddi yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Günümüzde Mehmetçik Belediyesi’nin herhangi bir bankaya borcunun bulunmadığını belirten Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, aksine Mehmetçik Belediyesi’nin vadeli hesaplarında 5,842,419.04 Türk Lirası ve 5,893 Euro para bulunduğunu belirtti.

Mehmetçik Belediyesi ile birleştirilecek Büyükkonuk Belediyesinde çok ciddi sıkıntıların olduğunu bildiklerini söyleyen Sarıçizmeli, özellikle personelin alacakları, esnafın ödemelerinin yapılması ve vatandaşlara hizmetlerin ulaştırılması ile ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını anlattı.

Sarıçizmeli, bu konularda büyük tecrübelerinin olduğunu daha önce bu gibi konularla karşılaştıklarını ve yaptıkları çalışmalar ile başarıya ulaştıklarını sözlerine ekledi.

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15/12/2022 13:27