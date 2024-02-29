Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden EVKAF’a ziyaret…

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29/02/2024

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden EVKAF’a ziyaret…

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile beraberindeki heyet, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’i ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada, bölgedeki camiler ve tarihi yapıların son durumu hakkında istişarede bulunulurken, EVKAF ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi iş birliği ile bölgeye ve bölge halkına katkı sağlayacak yeni projelerin de ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal faaliyetlere önem veren Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinin, EVKAF çatısı altında faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri ile birlikte yürüttüğü çalışmaların günden güne arttığı belirtildi.

29/02/2024 10:41
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TAGS: Mehmetçik, Büyükkonuk, EVKAF
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